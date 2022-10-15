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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:43

Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor! Burada yaşamak cesaret ister

Avusturalya'ya bağlı Maatsuyker Adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor. Ada, üzerinde yaşamak isteyenlere hem barınma hem de para kazanma şansı sunuyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak.

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