Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor! Burada yaşamak cesaret ister

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Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece.

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Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor. Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor.

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Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip. Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.

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Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli. Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak.

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Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor. Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor.

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Ekvatorun 40* ile 50* arasındaki kuzey ve güney enlemleri aşırı şiddetli rüzgarların görüldüğü bir bölge. O yüzden Burası 'Kükreyen Kırklar' olarak bilinmekte.

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İşte Maatsuyker Adası tam da buradan gelen inanılmaz sert dalgalar ve fırtına nedeniyle deniz taşıtları için ciddi tehlike arz ediyor. Modern navigasyon teknolojilerinin icadından önce sayısız gemi bu noktalara feci biçimde çarparak kaza yaptığından, ikaz niteliğindeki bu deniz feneri yapılmış. Çünkü anlaşıldığı üzere, yol yok iz yok bir yer burası.

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Bu adada yaşamak isteyen gönüllüler ya Eylül - Mart, ya da Mart - Eylül olacak şekilde kendi vardiyalarını seçebiliyorlar ve buna göre de transferleri gidiş-dönüş organize ediliyor. Kendi güvenliğiniz için ve ayrıca iş bölümü de gerektireceğinden, en az iki kişi olmak zorundasınız. Bu kişi eşiniz, dostunuz ya da bir yabancı olabilir. Gıdadan nevresim takımına, ada içinde kendinize göre kullanmak isteyeceğiniz her türden donanım mevcut. Sadece üçüncü ayın bitiminde, bir kereliğe mahsus olarak dışarıdan ilave tedarik yapılabiliyor.

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Yine de bir radyonuz, bir acil çağrı radyonuz, hava durumuna göre çalışmayabilen bir acil durum telefonunuz ve bir de tek bir adet küçük, portatif bir ısıtıcınız var. Çoğu gıda ürününün, bilhassa da taze sebze meyveler ile süt ürünlerinin raf ömrü son derece kısa. Bu yüzden bu adada kendi sebze ve meyvelerinizi yetiştirebileceğiniz alanlar var. Burada ekim dikim yapabiliyorsunuz. Ancak et ve süt ürünlerini saklayabileceğiniz bir derin dondurucu vb taşımadıysanız bunları düzenli tüketebilmek söz konusu değil.