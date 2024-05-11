Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi! Ölenlerin sayısı 116'ya çıktı
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya çıktığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerden sonra Porto Alegre metropolitan bölgesindeki Canoas'ta, can ve mal kaybı artıyor. Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.