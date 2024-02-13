Böyle meslek olur mu? Para kazanmak için insanların neler yaptığını bir bilseniz

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Karşımızda son derece sıradışı bir tasarımcı var. İngiltere'de yaşayan Gavin Munro adındaki adam, bahçesinde sandalye, masa ve abajur yetiştiriyor.

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Tipik mobilya imalat sürecini hatırlayalım: Ağaçları kes, kütükleri taşı, parçala, şekillendir, yapıştırarak ürünü meydana getir. Bu süreçte elbette çevre düşmanı pek çok atık ortaya çıkıyor.

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Peki Gavin Munro sandalye tasarımcısı mı, yetiştiricisi mi, kararı siz verin. Çılgın tasarımcı bu sıra dışı imalatı nasıl beceriyor?

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Sanıldığı kadar kolay gözükmüyor. Bir ağacın gövdesiyle dallarına şekil aldırmak için bazen 10 yıl beklediği oluyormuş.

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Sanıldığı kadar kolay gözükmüyor. Bir ağacın gövdesiyle dallarına şekil aldırmak için bazen 10 yıl beklediği oluyormuş.

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İşte Gavin Munro'nun bahçesinde yetiştirdiği sandalye ve masalar...

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UZAY AVUKATI

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KEDİ DAVRANIŞLARI DANIŞMANI

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SARILMA UZMANI

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'FREELANCE' SPERM BAĞIŞLAYICI

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RENDELENMİŞ PEYNİR YETKİLİSİ

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GELİN KAÇIRMA OLAYLARI UZMANI

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GOLF TOPU DALGICI

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Fotoğraftaki kadın, erkeğin sevgilisi değil, ona sarılması için para verdiği bir kadın. Bu tür hizmetler özellikle Japonya'da yaygın olarak bulunuyor.

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Bu adamın adı toque . Meksika'da çok rağbet gören toque'lar, 2 ila 4 dolar arasında ücretler karşılığında size 100 volta kadar elektrik veriyor.

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Japonya'da oşiya adı verilen bu görevlinin işi, trenlere sığmayan insanları iterek sıkıştırmaya çalışmak. Ülkemizin büyük şehirlerindeki işsizlik ve toplu taşıma sorunları için iyi bir fikir. Özellikle de metrobüslerde...

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Profesyonel kulak temizleyiciler. Bari profesyonelliklerini sokağın ortasında sergilemeselerdi...

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Bu kadınlar, para karşılığında cenazelere katılıp ağlıyorlar. Özellikle ABD'de bu hizmeti veren pek çok kişi bulunuyor.

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Bu kadınlar sapık mı, mazoşist mi? Hayır, koltukaltı kokusunu önlemek için üretilen deodorantların etkili olup olmadığını test ediyorlar.

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Profesyonel uykucular, uyku üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarına yardımcı olmak için uyuyorlar. Uyuyarak bir yılda kazanılan para 15 bin dolar civarında.

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Uyandırıcı

Akıllı telefonlar, alarmlar olmadan önce insanları, uyandırıp işine ve okulallarına geç kalmamasını sağlıyordu. Uyandırıcı işini ya camlara bezelye taneleri atarak ya da camlara uzun sopalarla hafifçe vurarak yapıyordu.



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Tuvalet Pompacısı

Hergün başkalarının dışkılarıyla muhatap olmak pek de hoş olmasa gerek.

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Seyyar tuvalet olmak

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Buz Kesicilik

Buzdolapları henüz üretilmemişken donmuş nehirlerden buzları kesip evlerde ve sanayide kullanılması için satan kişiler vardı, bu işi yapan kişilere buz kesici denilirdi.

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Lobut Dizici

Geçmiş yıllarda çocuklar tarafından yapılan bir meslekti. 1936 yılında bu işi yapacak makineler üretilince bu meslek de ortadan kalktı.

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Fare Avcısı

Görevi, sokaklarda başı boş gezen ve hastalıklı olma ihtimali olan fareleri yakalayıp öldürmekti.

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Frenolojist

Yeni doğan bebeklerin kafa yapılarını inceleyerek, onların ileride nasıl bir karaktere sahip olacağını ve suça yatkınlığını belirleyen bir meslekti.

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Kütük Yönlendiriciler Teknolojinin gelişmediği dönemlerde kesilen ve nehir boyunca ilerlemesi gereken kütükler, ulaşmaları gereken yere kütük yönlendiriciler sayesinde ulaştırılıyordu.

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Sokak Lambası Yakıcısı Elektrikli ampuller icat edilene kadar sokak lambalarını açıp kapatan ve bakımını yapan kişiler vardı.

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Telefon Santral Operatörü Geçmiş yıllarda telefon santrallerinin vazgeçilmez elemanıydı, ancak teknolojinin gelişmesi ve bu tür bir işe gerek kalmamasıyla bu meslekte unutulmaya yüz tuttu.

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Profesör İsmi sizi yanıltmasın bu sizin bildiğiniz Profesör değil! Fabrikalarda çalışan işçilerin için, kitap, dergi ve gazete okumak gibi bir görevi vardı.

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Dinleme Cihazı Taşımacılık Radar henüz icat edilmemişken kullanılan bu cihaz, üzerindeki akustik aynalar sayesinde yaklaşan hava araçlarının sesinin dinlenmesini sağlıyordu.

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Porsuklar Geçmiş zamanlarda marketlerin olmadığı sırada halk tarafından porsuk diye çağrılan kişiler, ürünleri çiftçilerden alıp halka satardı.

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Sülük Toplayıcı Bazı hastalıkların tedavisinde iyi geldiği söylenen sülükleri toplayıp, doktorlara satan kişilerdi.

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Nebbaşlık Mezarlara girip, cesetleri, soyan kişilerdi, bazıları, cesetleri soymakla kalmayıp, ceseti tıp fakültelerine satardı.

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Taş Ocağı İşçisi Bir taş ocağı işçisinin parçalayıp çıkardığı taş, çeşitli ürünlerin yapımında kullanılırdı.

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Süt Adam Modern buzdolaplarının olmadığı dönemlerde, insanlara günlük taze süt saten kişilerdi. Buzdolapları yaygınlaşınca bu meslekte ortadan kalktı

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Kenevir Giydirici Geçmişte kenevir tekstil sanayisi için çok önemli maddelerden birisiydi. Kenevirleri kabasından ayırıp, üretime gönderen insanlara ise 'kenevir giydirici' derlerdi.

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Akciğerler Kimyagerlerin atölyelerinde çalışmalarını devam ettirirken, kullandıkları ateşi sürekli harlaması gereken insanlardı.

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Powdermonkey Savaş gemilerinde, bombardıman sırasında çalışan kişilerdi, genelde gençler arasından seçilirdi.

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Solucan Toplayıcısı

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Civciv cinsiyeti belirleyicisi

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Su kaydırağı denetleyicisi

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Metro iticisi

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Polen toplayıcı

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Plastik tavuk üreticisi

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Sülük satıcısı

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Köpek maması denetleyicisi

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Sakız temizleyecisi

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Dinazor tozu alıcısı

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Yapay dölleyici

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DEVE BERBERİ Pakistan'ın güneydoğusundaki Sindh adlı yerleşim yerinde kurulan deve pazarı ilginç görüntülere sahne oluyor.

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Deve sahipleri, satılacak olan develerin güzel görünmesi için ilginç bir yönteme başvuruyor.



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İngiliz bir girişimci olan Leo De Watts kavanozların içine hapsettiği temiz havaların tanesini 115 dolara satıyor. Tek bir kavanozun içinde 558 ml hava hapsedebildiğini söyleyen De Watts özellikle Pekin ve Şangay gibi çevre kirliliği tehdidiyle yüzleşen şehirlerde talebin yoğun olduğundan bahsediyor.

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Britanya'nın rüzgar alan bölgelerinden Galler ve Somerset gibi yerlere gidip rüzgarı yakalamaya çalışan ekip sonrasında kavanozlara dolduruyor ve bu havayı gemilerle Çin'e nakliye ediyor.