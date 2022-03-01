Böyle bir yer ilk kez göreceksiniz! Ziyaretçilerini büyülüyor

Günümüzde bir müze olarak ziyaret edilen bu maden ziyaretçilerini adeta bir Disneyland gibi kucaklıyor.
Yerin yaklaşık 200 metre altına iniyorsunuz ve yerin 200 metre altında çocukların vakit geçirmesi için oyun parkı,cafe, tiyatro ile karşılaşıyorsunuz.
1932 yılında tuz çıkarma işleminin sona ermesiyle dev maden önce peynir deposu olarak kullanıldı.
Natürel şekilde çökmüş tünellerden oluşan beş adet tuzlu suyla dolu yüzme alanının dışında, teknelerin bağlı olduğu küçük ve samimi bir iskele, minyatür golf alanı ve diğer aktiviteler için inşa edilmiş ahşap konstrüksiyona sahip minimal eğlence parkı bulunuyor.