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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 10:19

Böyle bir yer ilk kez göreceksiniz! Ziyaretçilerini büyülüyor

Görenleri hayrete düşüren bir yer. Burası Romanya'nin Cluj şehrine yarım saatli mesafedeki 'Salina Turda Salt Mine' adlı eski bir tuz madeni.

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