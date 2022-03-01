Böyle bir yer ilk kez göreceksiniz! Ziyaretçilerini büyülüyor

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Günümüzde bir müze olarak ziyaret edilen bu maden ziyaretçilerini adeta bir Disneyland gibi kucaklıyor.

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Yerin yaklaşık 200 metre altına iniyorsunuz ve yerin 200 metre altında çocukların vakit geçirmesi için oyun parkı,cafe, tiyatro ile karşılaşıyorsunuz.

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1932 yılında tuz çıkarma işleminin sona ermesiyle dev maden önce peynir deposu olarak kullanıldı.

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2. dünya savaşı yıllarında ise sığınak olarak değerlendirildi.

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Maden günümüzde ise turistik bir tesise dönüşmüş durumda.

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Burayı ziyaret etmek için yaklaşık 120 metre yer altına inmeniz gerekiyor.

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İçeride ziyaretçileri büyüleyici bir mekan karşılıyor.

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Natürel şekilde çökmüş tünellerden oluşan beş adet tuzlu suyla dolu yüzme alanının dışında, teknelerin bağlı olduğu küçük ve samimi bir iskele, minyatür golf alanı ve diğer aktiviteler için inşa edilmiş ahşap konstrüksiyona sahip minimal eğlence parkı bulunuyor.

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Öte yandan madenin ortasında etrafında kayıkla gezilen sürreal bir ada.

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Yerin dibinde, karanlık bir gölde gezmek ürpertici bir deneyim

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