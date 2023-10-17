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DÜNYA
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 01:32

Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in hatıraları tanıtıldı: Vefatının 20'inci yılı kapsamında sergi

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in vefatının 20'inci yılı vesilesiyle başkent Saraybosna'da, 'Hatıralar' isimli serginin açılışı yapıldı.

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