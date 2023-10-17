Boşnak lider Aliya İzetbegoviç'in hatıraları tanıtıldı: Vefatının 20'inci yılı kapsamında sergi

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Aliya İzetbegoviç'in aile yaşamı, kaleme aldığı mektuplar ve hayatına dair bazı önemli belgelere yer verilen tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen sergiye, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı ve Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç de katıldı.

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Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Samir Avdic, Aliya İzetbegoviç'in, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta ülkesini terk etmeyen bir lider olduğunu anımsatarak, her zaman adalet, eşitlik ve gelişim için mücadele verdiğini söyledi.

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Aliya İzetbegoviç Müzesi Müdürü ve merhum Cumhurbaşkanı'nın torunu Nadja Berberovic Dizdarevic de dedesinin dünya genelinde saygı gören bir lider olduğunu ifade ederek, kaleme aldığı eserlerinin de sayısız dile tercüme edildiğini kaydetti.

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Sergi, 21 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ideolojiye ardından da komünist rejim ve uygulamalarına karşı çıktı.

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"Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında yer alan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı.

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Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisini (SDA) 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki savaşta halkına önderlik etti.

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Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı.

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Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.