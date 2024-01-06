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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 11:50

Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası! Gazi Hüsrev Bey Medresesi 487 yıldır hizmet veriyor

Başkent Saraybosna'da Sultan II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan, Bosna Hersek'in en prestijli liselerinden tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi, ülkedeki en eski eğitim kurumu olarak 487'nci kuruluş yılında hizmet vermeye devam ediyor.

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