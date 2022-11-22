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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 14:32

Boğazından içeri erimiş altın dökülerek öldürüldü! Kan donduran işkence

Perslerin yapılan hataları büyük ya da küçük ayırmadan verdikleri cezalar kan dondurdu. Perslerin bu işkenceler ve cezaları daha çok diğer insanlara ibret olsun diye uygulandığı belirtildi.

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