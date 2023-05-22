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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:21

Bir milyar kişi risk altında! BM uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, çok sayıda ülkenin kolera salgınıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Açıklamada, vaka sayılarının arttığı ve kolera salgınıyla ilgili durumun 10 yıl öncesinden daha kötü olduğu belirtildi.

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