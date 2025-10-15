Bir hata milyarlarca dolara mal oldu! Tarihin en pahalı 15 kaza ve felaketi

1. Çernobil Felaketi – Tahmini Maliyet: 235 Milyar Dolar
26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörü patladı.
Atmosfere devasa miktarda radyoaktif madde yayıldı. 300 binden fazla kişi tahliye edildi ve bölge hâlâ yaşanmaz durumda.
Temizlik, tazminat, sağlık harcamaları ve ekonomik kayıplar nedeniyle Çernobil, tarihin en pahalı insan kaynaklı felaketi olarak kabul ediliyor.
2. Deepwater Horizon Petrol Sızıntısı – Tahmini Maliyet: 65 Milyar Dolar
Nisan 2010'da Meksika Körfezi'ndeki Deepwater Horizon adlı petrol platformu patladı.
11 işçi hayatını kaybetti, 87 gün boyunca denize petrol sızdı.
Deniz yaşamı ve kıyı ekonomileri büyük zarar gördü. BP şirketi, temizlik ve tazminatlar dahil olmak üzere 65 milyar dolar ödemek zorunda kaldı.
3. Uzay Mekiği Challenger Patlaması – Tahmini Maliyet: 5,5 Milyar Dolar
28 Ocak 1986'da Challenger mekiği fırlatıldıktan 73 saniye sonra havada infilak etti.
Yedi astronot yaşamını yitirdi. Nedeni, roket motorundaki O-ring conta arızasıydı.
NASA, soruşturmalar, yeniden tasarım ve erteleme maliyetleriyle milyarlarca dolar zarar etti.
5. Bhopal Gaz Felaketi – Tahmini Maliyet: 3 Milyar Dolar
Aralık 1984'te Hindistan'ın Bhopal kentindeki bir pestisit fabrikası toksik metil izosiyanat gazı sızdırdı.
Binlerce insan birkaç gün içinde öldü, yüz binlercesi kalıcı sağlık sorunları yaşadı.
Union Carbide şirketi (bugün Dow Chemical'a ait) 470 milyon dolar tazminat ödedi, ancak toplam zarar milyarlarca dolar olarak hesaplanıyor.
6. Fukuşima Daiichi Nükleer Felaketi – Tahmini Maliyet: 202 Milyar Dolar
Mart 2011'deki büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima nükleer santralinde üç reaktör eridi.
Binlerce kişi tahliye edildi, geniş alanlar radyasyonla kirlendi.
Temizlik, tazminat ve reaktörlerin kapatılma maliyetiyle toplam zarar 202 milyar doları buldu.
7. Prestige Petrol Sızıntısı – Tahmini Maliyet: 1 Milyar Dolar
Kasım 2002'de Prestige adlı tanker İspanya açıklarında battı ve 77.000 ton petrol denize yayıldı.
Binlerce kilometrelik sahil kirlendi, balıkçılık sektörü çöktü.
Toplam temizlik ve ekonomik kayıp 1 milyar dolar civarındaydı.
8. Sampoong Alışveriş Merkezi Çöküşü – Tahmini Maliyet: 350 Milyon Dolar
29 Haziran 1995'te Güney Kore'nin Seul kentindeki Sampoong Alışveriş Merkezi yapısal hatalar nedeniyle çöktü.
500'den fazla kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.
Tazminat ve yeniden inşa maliyetleri yüz milyonlarca doları buldu.
9. Piper Alpha Petrol Platformu Felaketi – Tahmini Maliyet: 3,4 Milyar Dolar
Temmuz 1988'de Kuzey Denizi'ndeki Piper Alpha platformunda patlamalar yaşandı.
167 işçi hayatını kaybetti; bu olay, dünyanın en ölümcül açık deniz petrol felaketi olarak biliniyor.
Üretim kaybı ve tazminatlarla toplam maliyet 3,4 milyar dolara ulaştı.
10. Mars Climate Orbiter Kaybı – Tahmini Maliyet: 327 Milyon Dolar
1999'da NASA, Mars Climate Orbiter uzay aracını ölçü birimi karışıklığı nedeniyle kaybetti.
Bir mühendislik ekibi İngiliz birimlerini, diğeri metrik sistemi kullandı.
Bu küçük hata, 327 milyon dolarlık bir aracın yok olmasına neden oldu.
14. Tacoma Narrows Köprüsü'nün Çöküşü – Tahmini Maliyet: 100 Milyon Dolar (Günümüz Değeri)
1940'ta Washington'daki Tacoma Narrows Köprüsü, açılışından sadece birkaç ay sonra rüzgâr titreşimleri nedeniyle yıkıldı.
Can kaybı yaşanmadı, ancak bu olay mühendislik tarihine tasarım hatalarının pahalı bir dersi olarak geçti.
15. Londra Büyük Yangını – Tahmini Maliyet: Milyarlarca Dolar (Günümüz Değeri)
1666'da bir fırında başlayan yangın tüm Londra'yı sardı.
13.000'den fazla ev, 87 kilise ve sayısız bina kül oldu.
O dönemin ekonomisine göre bile devasa bir kayıptı.
Günümüz değeriyle milyarlarca dolarlık bir felaket olarak kabul ediliyor.