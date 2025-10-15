Bir hata milyarlarca dolara mal oldu! Tarihin en pahalı 15 kaza ve felaketi

15. Londra Büyük Yangını – Tahmini Maliyet: Milyarlarca Dolar (Günümüz Değeri)





1666'da bir fırında başlayan yangın tüm Londra'yı sardı.

13.000'den fazla ev, 87 kilise ve sayısız bina kül oldu.

O dönemin ekonomisine göre bile devasa bir kayıptı.

Günümüz değeriyle milyarlarca dolarlık bir felaket olarak kabul ediliyor.