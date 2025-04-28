Bilim insanları tarih verdi! Asya kıtasında oldukça ilginç gelişmeler yaşanacak

TÜRKİYE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR ASYA VAR ÇÜNKÜ





Araştırmacıların hesaplamalarına göre, Atlantik ve Hint Okyanusu gibi daha genç okyanuslar bir sonrakisüper kıta oluştuğunda büyük olasılıkla kapanmayacak. İlginç bir şekilde, Amasia'nın oluşumu için Avustralya kıtasının da oynayacağı bir rol var, çünkü Asya ile çarpışması bekleniyor.