Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $38,4441
  • 43,6712
  • 4078.71

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 15:10 |

Bilim insanları tarih verdi! Asya kıtasında oldukça ilginç gelişmeler yaşanacak

Dünyada daha önce var olan birçok kıtanın zaman içerisinde yok olduğu araştırmacılar tarafından kanıtlarıyla biliniyor. İşte araştırmacılar bu olayların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve kıtaların birbiriyle hareketlerine devam edeceğini ön görüyor. İşte Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Asya kıtasında oldukça ilginç gelişmeler yaşanacak. Asya kıtası, Amerika'ya çarpacak.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.