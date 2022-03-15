  • $14,652
  • 16,1129
  • 901.838
  • 2083.04

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Mart 2022 Salı 17:27

Bilim insanları felaket için tarih verdi! Biyoçeşitlilik krizi kapıda

ABD'li bilim insanları, insan nüfusu artışından kaynaklanan ve gelecek 30 yıl içerisinde gerçekleşecek yeni bir 'biyoçeşitlilik krizi' konusunda uyardı. Araştırmacılar, bu durum nedeniyle ekosistemde büyük önem taşıyan 855 hayvan türünün yakında yok olabileceğini söyledi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.