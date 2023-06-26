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DÜNYA
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:55

Bilim insanları bu canlıları geri getirmek istiyor! İşte aday listesindeki hayvanlar

Dünya üzerindeki hayvanlar, bin yıl boyunca pek çok farklı sebepten yok oldular. Bunun sebebi bazen iklimde meydana gelen çarpıcı bir değişimdi. Diğer zamanlar, insanların müdahalesi yüzünden olmuştu. İşte, bilim adamlarının yok oluşu geri döndürmek için hazırladığı aday listesinden bazı türler...

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