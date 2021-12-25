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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:30

Bilim insanları Antarktika'nın altında hayat buldu

Yüzde 98'i buzla kaplı Antarktika kıtasında yeni yaşam tespit edildi. Kıtanın büyük bir bölümünü kaplayan buz rafının altında çalışma yapan bilim insanları, 200 metre derinlikte 77'den fazla tür keşfettiklerini açıkladı.

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