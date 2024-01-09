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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 01:55

Biden'ın konuşması ateşkesle bölündü... Soykırım destekçisi protesto edildi

ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi. Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a 'ateşkes için adım atması' çağrısında bulundu.

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