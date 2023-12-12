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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 01:57

Beyaz Saray'da zincirli Gazze eylemi

İşgalci İsrail'in Gazze katliamının sponsorluğunu yapan Biden yönetimini protesto eden bir grup gösterici kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirledi.

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