Beyaz Kıta'ya açılan pencere! lumbuz

Türkiye'nin 7'ncisini düzenlediği Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında araştırma yapan bilim insanlarının, Antarktika King George Adası'ndan başladıkları, zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta'ya açılan pencereleri lumbuzlar oldu. Beyaz Kıta'da denizsel alanda da araştırma yapan bilim insanlarının, Antarktika King George Adası'ndan başladıkları, zaman zaman fırtınanın çıktığı ya da seyir halinde oldukları zorlu yolculuklarında Beyaz Kıta'ya açılan pencereleri ise lumbuzlar oldu. Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun, 1 aylık sefer boyunca kamarasında bulunan lumbuzdan gördüğü manzaraları kayıt altına aldı.Denizcilik terimiyle 'lumbuz' veya Türk Dil Kurumu'na göre 'lomboz', gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış yuvarlak deliklere verilen isim. Lumbuzlar, pirinçten yapılmış içeriye doğru açılması sağlanan cam kapağı ve iç taraftan cam kapağı kapatan ve madenden yapılmış kör kapakların tümünü ifade ediyor.