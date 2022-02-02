Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif

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İki sezon boyu Discovery Channel'da çeşitli keşif programları yayınlanan hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, yaptıkları bir keşifte dünyayı şok edeceğine inandığı bir şeyle karşılaştı.

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Discovery Channel kanalının hazine avcısı, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altındaki eski gemi enkazlarını keşfederken, dünya dışı bir uzay gemisinin kalıntısını bulduğunu iddia etti.

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Kaşif Miklos, Karayipler'deki batık eserleri bulmak için ünlü NASA astronotu Gordon Cooper tarafından hazırlanan gizli haritaları kullanıyor.

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Ünlü kaşif Bahamalar yakınlarındaki açıklanmayan bir yerde dalış yaptı, yüzlerce yıl önce dünyaya yapılan bir dünya dışı ziyaretin ilk kanıtı olduğuna inandığını bir nesne buldu.

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Eski bir gemi enkazı olabileceğini düşündüğü şeyin, büyük bir tanımlanamayan nesne olduğu ortaya çıktı.

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'5000 yıldan daha eski'

Miklos'un, DailyMail.com'a verdiği demeçte, 'Denizdeki bu batık nesne, gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen bir oluşumdu. Ekipteki jeofizikçiler, bu yapının üzerindeki mercanın 5000 yıldan daha eski olduğunu söylüyor.' diye konuştu.

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Bilim adamlarının şaşkın olduğu diğer bir detay ise konumdaki şiddetli akımlar nedeniyle mercanın büyümesi neredeyse imkansız fakat büyümüş durumda.

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Darrell'in ekibindeki bilim adamlarına göre, dünyadaki herhangi bir mercan bu oluşumda doğal olarak büyüyemezdi, bu tür bir büyümeyi desteklemek için temel bir yapı olmalıydı. Bu da nesnenin "dünya dışı" olması ihtimalini arttırıyor.

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Bölgenin en derin kısmı yüzeyin 300 metre altındaydı, dalgıçlar özel solunum cihazı kullanmak ve ona erişmek için en gelişmiş denizaltıyı kullandılar.

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Bölgenin en derin kısmı yüzeyin 300 metre altındaydı, dalgıçlar özel solunum cihazı kullanmak ve ona erişmek için en gelişmiş denizaltıyı kullandılar.

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