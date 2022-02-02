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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:30

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde inanılmaz keşif

Hazine avcısı Darrell Miklos'un ekibi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında dünya dışı bir nesne bulduğunu iddia etti.

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