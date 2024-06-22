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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 20:27

Benzeri görülmemiş operasyon... Beyaz balinalar böyle kurtarıldı

Ukrayna'nın sürekli bombardıman altında olan Harkiv kentindeki akvaryumda bulunan iki beyaz balina (beluga), aylar süren planlamadan sonra benzeri görülmemiş bir operasyonla İspanya'nın Valencia kentine getirildi.

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