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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:27

Belçika'nın Türk köyü 'Faymonville' Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'daki hiç Türk'ün yaşamadığı Faymonville köyü, yüzyıllardır 'Türk' kimliğiyle anılırken hem köy sakinleri hem Avrupa'da yerleşik Türkler için gurur verici ve birleştirici bir anlam taşıyor. Ülkede yerleşik 300 bin kadar Türk'ten hiçbiri bu köyde yaşamıyor. Ancak Faymonville, herkes tarafından 'Türk köyü' olarak biliniyor. İşte nedeni...

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