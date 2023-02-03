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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 15:37

Belçika hükümeti sattığı tankları geri istiyor! Ülkede tartışma yarattı

Belçika hükümeti, 10 yıl önce emekli ederek bir şirkete sattığı Alman Leopard 1 tanklarını Ukrayna'ya göndermek için geri almaya çalışıyor. Şirketin tanesini 10 bin euroya aldığı tanklar için 500 bin euro istemesi ise ülkede tartışma yarattı.

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