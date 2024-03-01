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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 13:09

Bayraktar TB2 SİHA'ları Arnavutluk'a ulaştı! Arnavutluk Savunma Bakanı fotoğrafları paylaştı

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını bildirdi.

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