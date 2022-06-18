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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:22

Batı Avrupa'da alarm verdirdi! Yazın ilk sıcak hava dalgası

Yaz mevsiminin ilk sıcak hava dalgası Batı Avrupa ülkelerinde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkararak yaşamı olumsuz etkiledi.

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