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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 11:45

Batı Afrika'nın en büyük camisi! Massalikoul Jinaan Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı

Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

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