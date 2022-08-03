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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54

Batan gemiden çıkarılan hazineler! 1 milyon dolarlık altın tuğla bile var

ABD'nin en büyük hazinesi olarak da ifade edilen ve 1857'de batan gemideki 150 milyon dolarlık mallar görücüye çıktı. İçerisinde 500'den fazla kişi ve 9 ton altınla batan gemiden çıkan el ilginç şey ise 1 milyon dolar değerindeki altın tuğla oldu.

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