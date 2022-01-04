Başsız horozun inanılmaz hikayesi

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Mike'ı olduğu gibi bırakan çiftçi ertesi sabah horozu kafasını kanadının altına almış uyurken buldu. Horozun ölmediğini gören Lloyd Olsen, bunu oldukça ilginç buldu ve horozun ne kadar hayatta kalacağını görmek için beklemeye karar verdi. Mike, normal bir horoz gibi etrafta dolaşmaya devam ediyor, düşüp ölmüyordu. Bir zaman sonra açlıktan öleceğini fark eden Lloyd horozu beslemeye karar verdi. Bir şırıngayla horozun yemek borusuna mısır, tavuk yemi ve su yollamaya başladı.

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Sıradan tavuk yemleri, mısır ve eskiden kafasının olduğu yerdeki açık yemek borusundan beslenen Mike için bir damlalık.

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Horoz Mike ve arkadaşları

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Horoz Mike neden ölmedi? Mike'ın nasıl olup da etrafta koşturmaya devam ettiğini merak eden Lloyd Olsen hayvanı 250 mil uzaktaki Utah Üniversitesi'ne götürdü. Bu gizemi bilim çözecek ve horozun durumuna bilimsel açıklama burada getirilecekti. Lloyd Olsen horozu her zaman yaptığı gibi kesmişti ancak baltanın yaptığı ufak bir sapmayla hayvanın şahdamarını ve beyin sapını es geçmişti. Hayvanın kafası, bir kulağı hariç tamamen kopmuş ancak beyin sapı zarar görmediği için bedeni motor fonksiyonlarını yerine getirmeye devam edebilmişti. Kan çabuk pıhtılaştığı için hayvan kanama nedeniyle de ölmemişti.

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Pişirilmek istenmiş, kafası kesilmiş, o ise her şeye rağmen etrafta koşuşturmaya devam etmişti. Yaşamına normal bir horoz gibi devam edebilmesine bilimsel bir açıklama da getirilen horoz Mike, şimdi de ülkeyi gezerek "canlı cenaze şovu" yapacaktı. İnsanlar haberi aldıklarından beri kafasız horoz Mike'ı merak ediyorlardı. Sonunda bir girişimci çiftçi Lloyd'un aklına girdi ve bu olayı paraya çevirmesi için ikna etti. Çiftçi Lloyd ve kafasız horoz Mike ülkeyi gezmeye başladılar. Mike'ın değeri 10 bin dolardı ve onu görmek isteyenler 25 cent ödemek zorundaydı.

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Lloyd Olsen ve karısının yemeği olmaktan kurtulup bir gösteri yıldızı haline gelmesinden 18 ay sonra horoz Mike sonunda öldü. Aslında yaşamaya devam edebilir ve belki de kafası olan tavuklardan bile uzun bir ömrü olabilirdi. Gelgelelim Lloyd, hayvanın yemek borusunu sürekli olarak temizlediği şırıngayı gösteri yaptıkları yerde unutmuştu ve şimdi kafasız horoz Mike, Arizona çölündeki bir motel odasında yavaş yavaş boğulmaktaydı.

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Mike'ı görmek için insanlar kasabaya akın ediyordu. Bu olay zamanla bir Kafasız Horoz Mike Festivali'ne dönüştü. Festival, her yıl Mayıs ayında düzenlenmeye devam ediyor ve insanlar Colorado'ya gelerek bu festivalin tadını çıkarıyorlar.

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Horoz Mike ve tur menajeri

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Çiftçi Lloyd Olsen ve ailesi