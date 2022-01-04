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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2022 Salı 11:01

Başsız horozun inanılmaz hikayesi

Her horoz gibi sıradan bir hayat yaşayan Mike'ın hayatı 10 Eylül 1945 günü değişti. Çiftçi Lloyd Olsen, karısı Clara'ya akşam yemeği için bir horoz keseceğini söyleyerek suyu ısıtmasını istedi. Ancak o gün tencerede kaynayan horoz, Mike olmayacaktı. Lloyd, belki yüzlerce kez yaptığı gibi baltasını alarak horozun kafasını uçurdu. Kafası kesilen horoz adamın elinden kurtulup etrafta uçuşmaya başladı. Bu hareket tam 18 ay sürecekti.

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