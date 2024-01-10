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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 01:43

'Barış yanlısı' hahamlardan, BMGK'da Gazze eylemi... 'Biden, barışı veto etmeyi bırak'

Barış yanlısı bir grup haham, BMGK salonunda 'Gazze'de ateşkes' için eylem yaptı.

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