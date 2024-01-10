'Barış yanlısı' hahamlardan, BMGK'da Gazze eylemi... 'Biden, barışı veto etmeyi bırak'

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Grubun BM'den ayrılmasının talep edildiğini ve tüm sürecin işbirliği ve nezaketle yürütüldüğünü belirten Dujarric, "Seslerini duyurmak istiyorlardı ve sanırım bunda başarılı oldular. Bilgilerini not ettik. Onlar da bizim talep ettiğimiz acil insani ateşkes için mesaj vermeye gelmişler" diye konuştu.