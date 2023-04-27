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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 11:14

Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

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