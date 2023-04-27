Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü

Azerbaycan'ın 7. kez ev sahipliği yapacağı, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.
Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.
Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.
Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.
Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek.
Biletlerin tamamı satıldı
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Azerbaycan Grand Prix'sinin tribün biletlerinin tamamı satıldı.
Önceki yıllarda 6 kez Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Azerbaycan, şampiyonanın bir süre daha Bakü'de yapılması için Formula 1 yetkilileri ile müzakere yürütüyor.