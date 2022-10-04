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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2022 Salı 15:54

Bakan Akar'a Azerbaycan'da 'mehter' sürprizi! İşte karşılamadan ilk kareler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

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