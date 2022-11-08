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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2022 Salı 16:45

Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlanıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 2. yılı dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi. Karabağ Savaşı'nda şehit olanlar unutulmadı.

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