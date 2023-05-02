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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 12:39

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan sınırında! Laçın Koridoru'nun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan sınırında, Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında , Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek ve aynı yerde Ermenistan tarafından kurulan sınır kontrol noktasına karşılık olarak Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu.

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