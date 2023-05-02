Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan sınırında! Laçın Koridoru'nun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan sınırında, Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında , Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek ve aynı yerde Ermenistan tarafından kurulan sınır kontrol noktasına karşılık olarak Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu.