Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye'den hangi kasaba listeye girdi?

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30 - Gura Humorului / Romanya Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

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29. Kotor / Karadağ Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

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28. Ohrid / Makedonya En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

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27. Monsanto / Portekiz Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

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26. Zalipie / Polonya Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

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25. Sint-Martens-Latem / Belçika Belçika'daki Doğu Flanders eyaletinde bulunan bu kasaba Avrupa'da pek fazla bilinmiyor. Listede 25'inci sırada yer alıyor.

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24. Riquewihr / Fransa Fransa'da Alsace bölgesindeki köyler içinde en güzeli Riquewihr. Colmar'a 20 dakika uzaklıkta. Burası Alsace'ın güzel evlerinden çokça barındırıyor. Kasabayı gezmeye gelenler fotoğraf çekmeye doyamıyor. Özellikle büyülü tepeleri ve üzüm bağlarıyla Riquewihr, Alsace'ın incisi olma niteliğini ve hakkını ziyaretçilerinden almış.

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23. Saint-Cirq-Lapopie / Fransa Listenin 23. sırasında ise Saint-Cirq-Lapopie kasabası yer alıyor. Fransa'nın güney batısındaki Lot bölümünde yer alan kasaba Avrupa'nın gizli cennetlerinden...

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22. Porvoo / Finlandiya Başkent Helsinki'nin 50 km doğusunda Finlandiya Körfezi'nin kıyısında yer alıyor. Özellikle kış aylarında turistleri kendine çekiyor.

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21. Koprivştitsa / Bulgaristan Bulgaristan'da Topolnita Nehri üzerinde, Sofya'ya bağlı Koprivshtitsa tarihi bir kasaba. 1876 Nisan Ayaklanmasının merkezlerinden biriydi ve çok popüler bir turizm beldesi... Otantik Bulgar mimarisi ve halk müziği festivalleri ile ünlü.

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20. Sopron / Macaristan Sopron, Neusiedl Gölü / Fertö gölü yakınlarındaki Avusturya sınırındaki Macaristan'da bir kent. Sopron uzun menzilli doğa yürüyüş (trekking) yolu olan Sultanlar Yolu üzerinde yer alıyor. Sopron, 300'den fazla diş kliniğine sahip bir şehir olarak Dünya diş başkenti olarak da biliniyor.

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19. Reine / Norveç Bu kasaba, Norveç'in en büyük haftalık dergisi (Allers) tarafından 1970'lerin sonlarında ülkenin en güzel köyü seçilince dikkatleri üzerine çekmiş. Güzel manzarasıyla Norveç'i tanıtan broşürlerde de sıkça kullanılan Reine, Sakrisoya ve Hamnøya'nın güneyinde yer alıyor. Günümüzde de çoğu gezgin tarafından 'Dünyanın en güzel köyü' olarak tanımlanan Reine'in yerini tam olarak tarif etmek gerekirse de, Kuzey Kutup Dairesi'nin 100 km üstündeki Moskenesøya Adası üzerine kurulu bu şirin yerleşim yeri.

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18. Bernkastel-Kues / Almanya Bernkastel-Kues, Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaleti sınırında Mosel Nehri kenarında yer alıyor. Bölgede gezilecek yerler arasında Curanus Stift köprüsü, Landshut Kalesi, üzümlükler, Saint Michael Çeşmesi ve Craach Kapısı bulunuyor.

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17. Quedlinburg / Almanya Minik çaplı kasabalardan. Quedlinburg'un tarihi 9'uncu yüzyıla kadar gidiyor. İlk defa o tarihlerde şehrin adı yakın şehirlerde imzalanan antlaşmalarda geçmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Nazinin bulunduğu, hatta şehrin kalesi ve kilisesinin zamanında Nazilerin toplanma yeri olarak kullanılmış olmasına rağmen yine de savaştan fiziksel olarak yara almamış bir şehir.

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16. Marianske-Lazne / Çekya Karlovy Vary'nin güneybatısındaki ormanlık tepelerin kenarında yer alıyor.

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15. Vlkolinec / Slovakya Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Vlkolinec bölgesinde gezilecek yerler arasında Vlkolínec Village, Thermal park Besenova ve Liptovske Museum bulunuyor.

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14. Piran / Slovenya Piran, Slovenya'nın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan Piran Körfezi'nin güneybatısında bulunan bir şehir. Şehir Slovenya Istra bölgesinde bulunuyor. Şehrin geneli Ortaçağ mimarisinin zengin kültürel mirasını gösteren bir açık hava müzesi gibi.

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13. Setenil de las Bodegas / İspanya İspanya'nın 17 özerk bölgesinden, ülkenin güneybatı köşesinde en fazla nüfusa sahip Endülüs otonom bölgesinin 8 ilinden biri olan Cádiz İli'ne bağlı Sierra de Cádiz İlçesi'nin 19 belediyesinden biri.

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12. Visby / İsveç İsveç'in Gotland adasındaki Visby, Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

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11. Soglio / İsviçre Etrafı dağlarla çevrili bu şirin kasaba, muhteşem tabi güzellikleri yansıtan bir vadiye bakıyor. Soglio'da ilk dikkat çeken özellikler kasaba evlerinin granit gri taşlardan oluşması.

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10. Gölyazı / Türkiye Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa... Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın şirin Gölyazı'sı... Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.

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9. Rovinj / Hırvatistan Slovenya şehrinde yer alan Rovinj, Istria bölgesinin küçük ama en çok bilinen şehirlerinden biri.

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8. Lefkara / Kıbrıs Lefkara İşi denilen ve bütün dünyada bilinen nakış, kasabanın kendisinden daha ünlü.Efsaneye göre, Leonardo da Vinci 1481'de ziyaret etti ve bir elişi dantel satın aldı.

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7. Hindeloopen / Hollanda Bölgenin gezilecek yerleri arasında First Frisian Icescating Museum, Museum Hindeloopen, Grote Kerk van Hindeloopen ve Kitesurfschool Freeriderz bulunuyor.

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6. Lech / Avusturya Avusturya Alp'lerinde Arlberg bölgesinde yer alan Lech, Avrupa'nın en şık kasabalarından biri.

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5. Conwy / Galler Kuzey Galler kıyısında, Conwy Nehri üzerinde yer alıyor. Ortaçağ kalesi ve duvarlarıyla dikkat çeken kasabada gezilecek yerler arasında Plas Mawr, Conwy Castle, Conwy Town Walls ve Conwy Suspension Bridge bulunuyor.

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4. Procida / İtalya İtalya'da yer alan ada Procida, evlerin birbirine karıştığı pastel renklerle dolu büyüleyici bir kasaba...

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3. Civita di Bagnoregio / İtalya Viterbo ilinde yer alan İtalya'nın tatil merkezlerinden Civita di Bagnoregio bölgesinin gezilecek yerleri arasında Civita di Bagnoregio, San Donato Church ve Museo Geologico e delle Frane yer alıyor.

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2. Berat / Arnavutluk Berat, orta güney Arnavutluk'ta Berat ilinin merkezi. Temmuz 2008'de, eski şehir (Mangalem mahallesi) UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Şehirde Osmanlı zamanından kalan tarihî Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii (Kral Camii), Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii (Saat Camii), Kırmızı Camii ve Telelka Camii bulunuyor.