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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 13:49

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye'den hangi kasaba listeye girdi?

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını listeledi. Avrupa'nın en güzel noktaları belirlendi ve bu listeye Türkiye'den bir kasaba da eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı. Peki Avrupa'nın en güzel kasabaları hangisi, hangi Türk kasabası listeye girdi? İşte detaylar...

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