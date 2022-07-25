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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:56

Avrupa'daki havalimanlarında personel krizi sürüyor! Yolcular çileden çıktı

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması, uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor.

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