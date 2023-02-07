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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 16:23

Avrupa medyası depremi böyle gördü! Ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkarıldı

Avrupa'da yayın yapan gazete, televizyon, internet sitesi ve radyolar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere, haberlerinde geniş yer verdi. Manşetlerde depremlerin yıkıcılığı ve kurtarma ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkarıldı.

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