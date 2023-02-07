Avrupa medyası depremi böyle gördü! Ekiplerinin mücadelesi ön plana çıkarıldı

El Pais'in haberinde, "İki büyük deprem en az 3 bin 700 ölüme neden oldu. Binlerce bina çöktü. Kaybolanlar, yıkıntılarda aranıyor." ifadesi kullanıldı.

El Pais'in haberinde, "İki büyük deprem en az 3 bin 700 ölüme neden oldu. Binlerce bina çöktü. Kaybolanlar, yıkıntılarda aranıyor." ifadesi kullanıldı.

El Mundo gazetesi de "Türkiye ve Suriye'de binlerce ölü var. Yüzlerce insan yıkıntıların altında. Kan bağışı ve gıda yardımı için büyük kuyruklar var. Yıkım, savaş, ekonomik çöküntü ve açlığın görüldüğü bir bölgeyi (Suriye) vuruyor. Bölge halkı, 'Savaş yıllarında asla böyle bir şey görülmedi. Durum, bombalardan çok daha zor' diyor." şeklindeki değerlendirmelere yer verdi.

Depremlerin etkilendiği 10 ildeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için İspanya'dan çok sayıda sivil yardım ekibi, itfaiyeci ve asker giderken, İspanyol gazetecilerin de bölgeye gittiği görüldü.

La Vanguardia gazetesi de "Yıkıcı deprem, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişiyi öldürdü" başlığıyla verdiği haberde kurtarma ekiplerinin, enkaz altında hayatta kalanları aramaya devam ettiğini vurguladı.

Depremler, İspanyol televizyonlarında da ilk haber olarak veriliyor ve kurtarma çalışmaları canlı olarak yayımlanıyor.

Tagesspiegel, birinci sayfadan "100 yılın en ağır depremi" başlığıyla verdiği haberinde kış koşullarının, kurtarma ekiplerine ve hayatta kalanlara zor anlar yaşattığına işaret etti.

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Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Türkiye ve Suriye'deki doğal afetin ertesi günü hava durumunun ve sıfırın altındaki sıcaklıkların, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Haberde çok sayıda ülkenin yardım teklifinde bulunduğu aktarıldı.





İç sayfada da depremin yol açtığı yıkımın ve kurtarma çalışmalarının yer aldığı fotoğrafları kullanan gazetenin yorumcusu Claus Strunz, Almanca ve Türkçe olarak "Siz sarsıldıkça kalbimiz sızlıyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Strunz, yazısında "Enkazı ve gözyaşlarını, çaresiz ebeveynleri ve enkaz altındaki çocukları görüyoruz. Sanki bizim de ayaklarımızın altındaki yer açıldı ve bizi de sevdiklerinizle yuttu. Almanlar ve Türklerin döner kebap ve tatilden çok daha fazla ortak noktası var. Anneleriniz ve babalarınız ülkemizi yeniden inşa etmemize yardım ettiğinden beri dostuz." sözlerini sarf etti.





"Ölüm depremi" manşetini atan Bild gazetesi, haberinde, Almanca, Türkçe ve Arapça olarak "Sizi yalnız bırakmayacağız" ifadesini kullandı.