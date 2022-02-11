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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 12:18

Atlas Okyanusu'nda kimsenin bilmediği Türk ülkesi! Çok az kişi varlığından haberdar

Günümüzde çok az kişinin bildiği bu Adaya Türk isminin verilmesinin nedeni ise inandırıcı olmayan bir gerekçeyle açıklanmaya çalışılmaktadır.

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