Ateşi kes artık Netanyahu! İsrailliler sokaklara döküldü erken seçim istiyorlar

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etmek için sokaklara döküldü.
Protestocular Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçimlere gidilmesini talep etti.
Göstericiler başkent Tel Aviv'den 10 Temmuz'da başladıkları yürüyüşü tamamlayarak Batı Kudüs'e ulaştı.
Protestocular, ellerinde Netanyahu hükümetini eleştiren, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanması, erken seçimlere gidilmesini talep eden pankart, afiş ve dövizler taşıdı.