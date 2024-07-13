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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 23:41

Ateşi kes artık Netanyahu! İsrailliler sokaklara döküldü erken seçim istiyorlar

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları anlaşma talebiyle Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdü. Esir yakınlarının protestolarına birçok İsrailli destek vererek erken seçim talebinde bulundu. Öte yandan İsrail polisinin göstericilere insanlık dışı müdahalesi dikkatlerden kaçmadı.