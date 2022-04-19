Arşivlerden çıkan korkutucu fotoğraflar! Sosyal medyaya damga vurdu

Horatio Gordon Robley ve koparılmış kafa koleksiyonu, 1895.
Horatio Gordon Robley, 19. yüzyılda karanlık ve korkunç koleksiyonları ile nam salmış biriydi; bunlardan en korkuncu ise Yeni Zelandalı Maori halkının kafalarını içeren ve "Mokomokai" adı verilen koleksiyon.
19. yüzyılda, Almanya'da akıl hastalığı tedavisi gören bir hasta.
1890 yılına ait bu fotoğrafta, dar bir hücrede kolları çarmıha gerilme pozisyonunda duvara asılmış bir kadın görülüyor. Bize insanlık dışı gibi görünse de, o zamanlar akıl hastalığı için makul bir tedavi şekliymiş bu.
Kafalarını kaybetmiş insanlar, 1875.
Photoshop'un ortaya çıkmasından çok çok önce, ilk fotoğrafçılar bu tip aldatmacalı fotoğraflar hazırlayıp insanları imkansızı yakaladıklarına inandırmaya çalışıyorlarmış.
Tıp öğrencileri ve kadavra, 1901.
Üzerinde çalışmaları gereken kadavra ile birlikte poz veren bir grup tıp öğrencisini gösteren bu fotoğrafta ise herhangi bir aldatmaca yok.
"Kurtadam" Evtikhiev, 19. yüzyıl.
1834-1892 arasında bir tarihte çekilen bu fotoğraf, aşırı saç ve tüy uzamasına neden olan hipertrikoz isimli hastalıktan muzdarip Evtikhiev'in tüyler ürpertici kaderini gözler önüne seriyor.
Oyuncu palyaço, 1924.
Aktör Lon Chaney, "He Who Gets Slapped" filmindeki rolü için palyaço kılığında.