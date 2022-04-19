Arşivlerden çıkan korkutucu fotoğraflar! Sosyal medyaya damga vurdu

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Horatio Gordon Robley ve koparılmış kafa koleksiyonu, 1895.

Horatio Gordon Robley, 19. yüzyılda karanlık ve korkunç koleksiyonları ile nam salmış biriydi; bunlardan en korkuncu ise Yeni Zelandalı Maori halkının kafalarını içeren ve "Mokomokai" adı verilen koleksiyon.

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19. yüzyılda, Almanya'da akıl hastalığı tedavisi gören bir hasta.

1890 yılına ait bu fotoğrafta, dar bir hücrede kolları çarmıha gerilme pozisyonunda duvara asılmış bir kadın görülüyor. Bize insanlık dışı gibi görünse de, o zamanlar akıl hastalığı için makul bir tedavi şekliymiş bu.

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Cadılar, 1875

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Kafalarını kaybetmiş insanlar, 1875.

Photoshop'un ortaya çıkmasından çok çok önce, ilk fotoğrafçılar bu tip aldatmacalı fotoğraflar hazırlayıp insanları imkansızı yakaladıklarına inandırmaya çalışıyorlarmış.

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Tıp öğrencileri ve kadavra, 1901.

Üzerinde çalışmaları gereken kadavra ile birlikte poz veren bir grup tıp öğrencisini gösteren bu fotoğrafta ise herhangi bir aldatmaca yok.

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"Kurtadam" Evtikhiev, 19. yüzyıl.

1834-1892 arasında bir tarihte çekilen bu fotoğraf, aşırı saç ve tüy uzamasına neden olan hipertrikoz isimli hastalıktan muzdarip Evtikhiev'in tüyler ürpertici kaderini gözler önüne seriyor.

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Beşikte uyumakta olan bir bebeğin üzerinde görülen figür, 1860 civarı.

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Teğmen Herman ve vantrilok kuklası, 1870 civarı.

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Yemek masasında sigara içen 6 iskelet, 1865 civarı.

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Kameraya takılan hayalet, 1920 civarı.

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Bu ürkünç kucaklama, 1863 civarı.

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Oyuncu palyaço, 1924.

Aktör Lon Chaney, "He Who Gets Slapped" filmindeki rolü için palyaço kılığında.

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Koleksiyonuyla poz veren bir adam, 1850.