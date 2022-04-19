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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 09:51

Arşivlerden çıkan korkutucu fotoğraflar! Sosyal medyaya damga vurdu

Tarihin en ürkütücü kareleri sosyal medyaya damga vurdu. Arka planlarındaki hikayelerle ilgiyi üstüne çeken eski fotoğraflar, bir yandan da tartışmalara neden oldu. Kimileri fotoğraflardan bazılarının gerçek olmadığını iddia etti. İşte söz konusu o ürkütücü kareler...

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