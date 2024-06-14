Arafat ziyareti güvenlik için dron ve helikopterlerle takip edilecek
'Müslümanların büyük buluşması' olarak nitelendirilen ve 1,5 milyondan fazla hacı adayının gerçekleştireceği Arafat ziyaretinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölge dronlar ve helikopterlerle anbean takip edilecek. Gelecek yıllarda yapay zekaya sahip robotların da hacı adaylarına ve umre yapacak ziyaretçilere hizmet vermesi planlanıyor. Yapay zeka interaktif hizmet robotu Zumba'nın, ziyaret alanlarında hacı adaylarının yönlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.