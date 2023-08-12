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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:02

Antarktika'da keşfedildi! 20 kollu 'çilek benzeri' şekle sahip

Antarktika'da araştırmacılar, 20 kola ve 'çilek benzeri' şekle sahip yeni bir deniz canlısı türü keşfetti.

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