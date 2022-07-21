Amerikan askerlerini çıldırtan tünel! Filmlere bile konu oldu

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Modern tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı Vietnam'da. Amerikan askerlerine karşı inanılmaz bir direniş gösteren Vietnam'da savaştan miras kalan yeraltı tünelleri şimdi ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi.

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Ülkenin en çok turist çeken yeri ise 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız 8 yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri.

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Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkanı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor.

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Zamanında bu tünellerden Amerikan askerlerine saldıran ve hayatta kalan Vietnamlı direnişçiler, bugün turistlere rehberlik yaparak geçimini sağlıyor.

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Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması.

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Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış.

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Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.

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Amerikan askerlerini delirten Vietkong gerillaları, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış, cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskın yaptıktan sonra bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.

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Tünelleri dışarıdan görmek imkansız. Girişleri yapraklarla örtülü. Havalandırma bacaları, karınca yuvalarının içine gizlenmiş. İçine su basmasına karşılık baraj sistemleri oluşturulmuş. Gaz verilmesine karşılık katmanlara bölünmüş."

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Amerikan askerleri "göremedikleri" bir düşmanla savaşmışlar. Çünkü Vietnam askerleri, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış, cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskınlarını yaptıktan sonra yine bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.

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Bir dönem Amerikan ordusu, gönüllülerden oluşan bir "Tünel Faresi" birliği kurmuş. 100 kişilik ufak tefek askerlerden kurulu bu birlik tünellere girip Vietkong'u orada imha etmek istemiş, ama tünele giren Amerikalı askerleri geri dönemeyince bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış.

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Ağır bombardıman uçakları bu tünelleri sürekli bombalamışlar, ama kesin bir sonuç elde edememiş.

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Bu arada yüzeyde de tüneller arasında bubi tuzakları kurulmuş.

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Basit tuzaklar, ama çok işe yaramış ve Amerikan ordusunun en fazla kayıp verdiği yer bu bölge olmuş.

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Tünellerin girişini köpekleriyle arayan Amerikan askerlerine karşı zeki Vietnamlılar çarpıcı fikirler geliştirmiş. Tünellerin gizli giriş ve çıkışlarına Amerikalı askerlerin kullandığı sabunu, elbise parçalarını koyan Vietnamlılar, köpeklerin buraları bulmasını önlemiş.

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İşte o tünellerden kareler...

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SAVAŞIN KARANLIK YÜZÜ!

Birleşik Devletlerdeki kayıtlar Kasım 1955'de başladı. Vietnam Savaşı neredeyse 20 yıla yayıldı ve Birleşik Devletlerin Soğuk Savaş boyunca Komunist yayılmaya engel olmak için gösterdiği en aktif çaba olarak görüldü.

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Bir çok nedenden dolayı anılmaya değer olması bir kenara,Vietnam savaşını her şeyden ayıran en belirgin özelliği onun bir mücadele olması.

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Gerilla savaşı 2. dünya savaşının pasifik tiyatrosunda da sürdürülürken, Vietnam Savaş'nın zorlu savaş alanları ve Vietcong'un sivil merkezleri pusu kurmak üzere kullanması ona yeni bir boyut kazandırdı.

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Karışıklık aynı zamanda daha geniş alanlarda saklandığı düşünülen düşmanların temizliği için napalm ve diğer kimyasal maddelerin kullanılması sonucu trajik bir hal aldı.

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Bir çok silah kullanıldı. Özellikle uluslarası yaptırımlarla yasaklanması düşünülen portakal gazı.

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Yorucu ve kapsamlı dehşet yılları ardından 1975'de savaş sona erdi.

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1975'te Kuzey Vietnam güçleri Saigon'u ele geçirdi ve Amerikan güçlerini geri çekilmeye zorladı.

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Amerikan tarihinin bu utançla hatırlanacak zamanları sıklıkla fotoğraflara, Saigon'daki Amerikan elçiliğinin tahliyesi de video kayıtlarına konu olur...

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VİETNAM SAVAŞI'NIN İZLERİ SİLİNMİYOR Ünlü fotoğrafçı Matt Lief Anderson tarafından çekilen görüntüler, savaşın nelere sebep olduğunu açıklıyor...

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Bu fotoğraflar 1960 yılındaki Vietnam Savaşı'nda Amerika'nın kullandığı kimyasal silahların sonucunda doğan çocukların durumunu ortaya koyuyor.

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Aradan yıllar geçmesine rağmen sakat doğan çocukların hala günümüze kadar gelmesi kimyasal silahların ne denli bir tehlike olduğunu daha da nitelendiriyor.

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İşte 150.000'i çocuk, 1 milyon kişinin etkilendiği savaşın o izleri...

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