Amerika dünyadan neyi gizliyor? Bu bölgenin altında ne olduğunu kimse bilmiyor!

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İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

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Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

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Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

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1947 senesinde Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge...

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51. Bölge, Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor.

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İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 km...

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Dışarıdan çekilen görüntüler buz dağının sadece görünen kısmı... Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu biliniyor.

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Aslında yıllarca ABD bu bölgenin olduğunu kabul etmedi; ta ki takvimler 2013 yılını gösterdiğinde... ABD, 66 yıl aranın ardından üssün varlığını kabul etti.

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Bu gizli bölge, 'Independence Day' filminden, 'The X-Files' dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51'inci Bölge, popüler kültürde 'Dünya'ya gelen uzaylıların tutulduğu yer' olarak kabul ediliyor.

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ABD 51. bölgedeki üssü kabul etse de, uzaylılara yönelik iddiaları ya da yapılan deneyleri kesin bir dille reddediyor.

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CIA, 51. bölge ile ilgili raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51'inci Bölge'nin 'hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu' öne sürüyor.

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51. Bölge, Dünya'nın en çok bilinen askeri üslerinden bir tanesi olmasına karşın yetkililer varlığını hiçbir zaman kabul etmedi.

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Yetkililer varlığını kabul etmeyince üzerine atılan iddialar da epey çok oldu. Soğuk savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge, uzun süre boyunca çılgınların, komplo teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu.

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51. Bölge'nin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olmasına karşın, hükümetin bu üstte yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor.

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Gözlerden uzak gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. Bölge ile ilişkilendirildi.

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Bu tür iddiaların ortaya atılmasında ABD'nin yıllarca üssün varlığını kabul etmeyip, Sovyetlerin 1957'de gönderdiği uydu ile görüntüsünün alınması ve bölgenin tespit edilmesiyle çark etmesi etkili oldu.

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Spekülasyonların çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi de bölgede yıllardır kullanılmayan uçak pistlerinin, çöl kumları yüzünden bir karış kumla kaplanmış durumda.

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Yani, bu da o bölgeye herhangi bir uçağın inemeyeceğini gösteriyor.

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Yine uzmanlara göre CIA'in yaptığı ''bölgenin gizli uçaklar için araştırma yapılan bir alan'' olduğu yönündeki açıklamaları da hedef saptırmaktan başka bir şey değil.

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Çünkü bölge, gerçek anlamda sıkı sıkıya korunuyor. 51. Bölge'nin varlığının kabulünden önce, alanın 50 km'den fazla yakınına yaklaşmak yasaktı ve yaklaştığınız takdirde birçok farklı araçla takip ediliyordunuz.

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Peki 51. bölgede bu kadar sıkı korunacak ne vardı da böylesine bir önleme ABD ihtiyaç duyuyordu?

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Nevada çölünün farklı yerlerinde birçok gizli kameranın da olduğu, hatta bölgeye çok yaklaşmanız durumunda vurulma riskinizin bile olduğu iddia ediliyor.

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Bölgeye sürekli olarak beyaz tırlar geliyor; ancak bu tırların ne taşıdığı da bilinmiyor.

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İddiaların bir kısmıysa yakalanan uzaylıların otopsi için bu bölgede incelenmesi ve bu durumun sır gibi saklanması...

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İddiaların bir kısmıysa yakalanan uzaylıların otopsi için bu bölgede incelenmesi ve bu durumun sır gibi saklanması...

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51.Bölge yasak ve gidip gezmesi imkansız bir yer olduğu için en güvenilir bilgi kaynakları eski 51.Bölge çalışanlarıdır.

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Yani 51. bölge ile ilgili ortaya atılan bu sıra dışı iddialarda eski çalışanların payı epey fazla!

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Çöllerle kaplı Nevada'nın nükleer test alanına eklenmesi planlanan yer olarak seçilen 51. Bölge, ABD eski başkanlarından Dwight Eisenhower döneminde onaylandı.

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Bölge kendi içinde ülkedeki diğer yerlerden ayrılan birçok ilginç kurallara sahip. Bu ilginç kurallar bölge için oluşturulan komplo teorilerini daha da güçlendiriyor.

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Şimdi o kurallara bakalım isterseniz ve sizi biraz daha şaşırtalım:

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Bölgenin etrafında adım başı yer alan "Dikkat bölgeye girilmez", "Dikkat fotoğraf ya da video çekilmez" tabelalarındaki uyarılara uymayanlar anında tespit ediliyor.

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Bu uyarılara uymayıp da belli bir mesafeyi aşarak fotoğraf çekmeye kalkışanlar önce sorgulanıyor sonra para cezasına çarptırılıyor. Bölgenin güvenliğini Gammo Dudes ismi verilen bekçiler sağlıyor.

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Üssün devriye araçları bölgedeki diğer araçlar gibi beyaz renkte. Üzerinde hiçbir iz, işaret yok. Bazı plakalarda bir şey yazmıyor, bazılarında ise sadece sıfır rakamı yazıyor.

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Ayda iki kez boş plakalı beyaz bir otobüs üssün personelini taşıyor.

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Üssün kapısında genelde hareket yok. Giriş çıkışlara ancak belirli saatlerde izin veriliyor.

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Üssün sınırlarını devriyeler bir an bile boş bırakmıyor, deyim yerindeyse bölgede "kuş uçurtmuyorlar".

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Çölün ortasındaki gizli kameralar gün boyu oradaki gelişmeleri kaydediyor.

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Üssün pistinde sık sık uçaklar inip kalkıyor. Ancak onların üzerinde de hiçbir kayıt numarası ya da amblem yok.

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Üsse girip çıkan dev beyaz tırların ne taşıdığını bilen yok. Bunların da üzerinde hiçbir işaret yok.

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Bölgeden kalkan, "Servis otobüsü" dedikleri beyaz otobüslerin nereden kalktığı da muamma.