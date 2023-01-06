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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 15:30

Amerika dünyadan neyi gizliyor? Bu bölgenin altında ne olduğunu kimse bilmiyor!

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

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