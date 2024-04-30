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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 14:14

Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak! İlk ezanın 3 Mayıs Cuma günü

Almanya'nın Krefeld kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi ile şehir yönetimi arasında her cuma vakti ezanın hoparlörden okunması için protokol imzalandı.

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