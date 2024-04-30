Almanya'nın Krefeld kentinde her cuma hoparlörden ezan okunacak! İlk ezanın 3 Mayıs Cuma günü

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Krefeld Belediye Başkanı Frank Meyer'in makamında gerçekleşen imza töreninin ardından hoparlörden ilk ezanın 3 Mayıs Cuma günü okunacağı belirtildi.





Belediye Başkanı Meyer, imza töreninde yaptığı konuşmada, diğer dinlerde olduğu gibi Müslümanların da haklarını göz önünde bulundurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:





"Krefeld'deki Müslüman cemaatler, şehir sakinleri, komşuları ve yerel yöneticilerle uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde, 55 ile maksimum 70 desibel arasında olacak şekilde ezan okuma protokolüne ortak mutabakat sağladık. Krefeld şehrindeki tüm camilerden artık dışarıdan ezan okunacak."