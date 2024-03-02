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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 09:04

Almanya'da toplu taşıma çalışanları iki günlük greve gitti

Almanya'nın pek çok şehrinde toplu taşıma çalışanları, işverenler ve sendikalar arasında devam eden görüşmelerde baskıyı arttırmak için ve daha iyi çalışma koşulları ile daha yüksek maaş zammı talebiyle 2 günlük greve gitti. Ülkenin Ruhr bölgesinde bulunan Dortmund kentinde ulaşım seferlerinin durmasının ardından çok sayıda istasyon ve durağın boş kaldığı görüldü. Otobüs, tramvay ve metro çalışanları bazı noktalarda toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

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