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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:39

Almanya'da makinistlerin en uzun grevi başladı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde dördüncü kez greve gitti.

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