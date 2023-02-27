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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 14:03

Almanya'da grev! 325'ten fazla uçuş iptal edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kamu çalışanları, dün gece '24 saatlik uyarı grevi' başlattı, eyaletin iki büyük havalimanında 325'ten fazla uçuş iptal edildi.

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