  • $27,2035
  • 29,719
  • 1661.7
  • 7805.01

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:04

Alevler Türk köylerine sıçradı! Yunanistan'daki orman yangını söndürülemiyor

Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesindeki yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı. Alevler Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Narlıköy'de bazı evler yangından zarar gördü.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.