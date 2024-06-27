Alaska'nın Gizemli Köyü Whittier! Ulaşımın yalnızca tek yönlü ve geceleri kapatılıyor
Alaska'nın 100 kilometre güneyinde yer alan Whittier kasabası, ABD'nin en ilginç yerleşim yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ulaşımın yalnızca tek yönlü ve geceleri kapatılan bir tünelle sağlanabildiği kasabada yaşayanların tamamı, eskiden askeri kışla olarak kullanılan Begich Towers adlı bir binada yaşıyor. Küçük bir kasabanın tüm unsurlarını tek bir çatı altında toplayan Begich Towers'da sadece evler değil aynı zamanda bir polis karakolu, doktor muayenehanesi ve okul da bulunuyor.