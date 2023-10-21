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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:41

ABD'li askeri analistten dikkat çeken sözler: Türkiye İsrail'in kıyameti olur!

Soykırımcı İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ı da arkasına alarak dünyanın gözü önünde Gazze'yi kara saldırısı ile tehdit etmeye devam ediyor.. ABD'li askeri analistten dikkat çeken bir yorum geldi. analist Douglas Macgregor, 'Türkler isterse bölgeye 2 milyon asker yığar. Eğer İsrail Gazze'ye girerse bu onlar için kıyamet olur. ABD hava desteği verse bile bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da havada da onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.' ifadelerini kullandı.

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