ABD'de Teksas krizi büyüyor... Gerginlik had safhada!

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

2 / 27



Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başarıyor.