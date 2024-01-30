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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 09:18

ABD'de Teksas krizi büyüyor... Gerginlik had safhada!

ABD hükümetiyle Teksas eyaleti arasında sınır güvenliğiyle ilgili yetki anlaşmazlığı sürüyor

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