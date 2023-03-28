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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:20

ABD'de bir ilkokula silahlı saldırı düzenlendi! 3'ü çocuk 6 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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