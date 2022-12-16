  • $18,6568
  • 19,8906
  • 1069.87
  • 5203.24

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:51

ABD yönetimi binlerce yeni belge yayımladı! John F. Kennedy suikastında sır perdesi aralandı

ABD'de Joe Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin binlerce gizli belgeyi yayımladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.